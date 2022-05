Imprese: Anip Confindustria, Tomassetti (Ecosfera servizi) delegata a relazioni industriali

30 maggio 2022 a

Roma, 30 mag. (Labitalia) - Floriana Tomassetti, amministratore unico della società Ecosfera Servizi e vicepresidente di Anip Confindustria (Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati) è stata delegata dalla stessa associazione quale responsabile per la gestione delle relazioni industriali.

«La delega che mi è stata conferita -spiega Tomassetti- rappresenta una grande responsabilità verso le imprese e l'intero comparto dei servizi. Durante il mio mandato lavorerò per portare a compimento le articolate disposizioni del nuovo contratto nazionale multiservizi che riguarda circa 600mila addetti. L'obiettivo è quello di far sì che le innovazioni previste nel campo nella bilateralità ( tutela dei lavoratori, formazione) con il nuovo contratto si realizzino al meglio".

!Un ringraziamento ad Anip ed al presidente Lorenzo Mattioli per la fiducia nel conferimento di una delega importantissima per l'associazione e per tutto il settore che essa rappresenta", conclude.