Ucraina: Metsola, 'no a pace ad ogni costo, Kiev deve dettare condizioni'**

Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - "Dichiarare pace al costo dell'Ucraina e del suo territorio non è qualcosa che dovremmo accettare. La pace senza libertà e giustizia non è pace, la pace non può essere a ogni costo. Ci dobbiamo assicurare che l'Ucraina sia al tavolo e detti le sue condizioni". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in una conferenza stampa a margine della riunione straordinaria del Consiglio europeo.

Per Metsola, "non abbiamo altra scelta che portare l'Ucraina ancora più vicina a noi. E il peggior segnale che potremmo dare a questo punto sarebbe proprio esitare, mentre l'Ucraina chiede speranza e prospettiva".