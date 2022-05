Ucraina: Zelensky interviene a Consiglio Ue, Michel 'aiuteremo a ricostruirla'

30 maggio 2022 a

Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - "Ho ringraziato il presidente Zelensky per il suo sincero discorso ai membri del Consiglio europeo. Aumenteremo la tua liquidità e ti aiuteremo a ricostruire l'Ucraina. Continueremo a rafforzare la tua capacità di difendere il tuo popolo e il tuo Paese". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo l'intervento del presidente ucraino al summit straordinario in corso a Bruxelles.