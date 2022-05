Calcio: Ballarin (WithU), 'orgogliosi di aver accompagnato Monza in scalata fino alla Serie A'

30 maggio 2022 a

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Siamo orgogliosi di aver accompagnato l'Ac Monza nell'incredibile scalata che l'ha portata, in soli due anni, dalla serie C alla serie A". Lo dichiara Matteo Ballarin, Presidente di WithU, multiutility italiana attiva nel settore dei servizi per casa e azienda, sponsor della squadra biancorossa all'Adnkronos. "Due anni nei quali abbiamo fatto il tifo per lei e accanto a lei, come sponsor, credendo nel sogno della serie B prima, e della serie A ora. Con il Monza condividiamo non solo grandi sogni, ma anche la consapevolezza che solo l'impegno costante e il gioco di squadra possono portare al raggiungimento di grandi obiettivi, nel lavoro, come nello sport. A tutta la squadra va il nostro augurio per una stagione 2022/2023 entusiasmante", ha aggiunto Ballarin.