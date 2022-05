30 maggio 2022 a

a

a

Milano, 30 mag. - (Adnkronos) - "Nello sport devono essere accettate quelle che io definisco bugie bianche, per cui in questo momento non lo so. La speranza è quella che magari possa giocare con noi". L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta apre ad un approdo di Paulo Dybala in nerazzurro dal palco dell'evento 'L'Amico Atletico' a Milano.