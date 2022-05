Calcio: Messi, 'a Barcellona avevo tutto, non avevo intenzione di cambiare'

30 maggio 2022 a

Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - “È stato qualcosa che non avrei mai immaginato. Dopo una vita passata nello stesso posto, non è facile alla mia età trasferirsi. Inoltre, in quel momento non volevo né immaginavo di farlo. A Barcellona avevo tutto, ho vissuto più a Barcellona che in Argentina. La verità è che non avevo intenzione di cambiare nulla". Così Lionel Messi torna sul suo addio al Barcellona della scorsa estate. "Ho dovuto anche abituarmi a un modo di giocare diverso, con nuovi compagni di squadra -aggiunge l'attaccante del Psg a Tyc Sport-. Inoltre, ho iniziato la stagione in ritardo, ho avuto dei problemi al ginocchio che non mi permettevano di giocare 3-4 gare di fila. Arrivati a Natale mi sono detto: ‘ok, ora cambieranno le cose, l'ambientamento è finito'. E invece mi sono preso il Covid”.