Ucraina: Zelensky a Ue, non dividetevi su sanzioni, approvarle subito (2)

30 maggio 2022

(Adnkronos) - Zelensky ha invitato l'Europa a mostrare la forza, perché è l'unica lingua che la Russia comprende. Per questo ha esortato i 27 a non tentennare sulle sanzioni ma ad agire con durezza e a farlo in fretta. L'Europa, ha rimarcato, non deve dividersi, perché così finisce per avvantaggiare Mosca, che trae forza dalle distanze, dai litigi e dalle divisioni che l'Ue registra. Anche in queste ore. Ma perdere tempo nell'adozione del sesto pacchetto, ha rimarcato il presidente ucraino, si traduce in più vittime, anche tra civili e bambini.