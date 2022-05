30 maggio 2022 a

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Le amministrative saranno tappa di avvicinamento per le regionali in Sicilia. Per noi le primarie e questa forma di coinvolgimento dei cittadini è il modo migliore per scegliere una candidata o un candidato. Dalla Sicilia verrà un grande messaggio di unità nazionale dei progressisti". Così Enrico Letta a Messina.