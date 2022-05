30 maggio 2022 a

a

a

Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - “Deve essere l'Ucraina a decidere che pace vuole. Se l'Ucraina non è d'accordo sui termini, la pace non può essere sostenibile”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo alla riunione straordinaria del Consiglio europeo in corso a Bruxelles.