BRuxelles, 30 giu. (Adnkronos) - Nel trilaterale tra il premier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, a margine dei lavori del Consiglio straordinario Ue in corso a Bruxelles, "sono stati discussi i temi in agenda e in particolare condivisa la preoccupazione per la crisi alimentare". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.