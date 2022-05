Ucraina: Von der Leyen, 'stop a 90% petrolio russo in 2022, da Germania e Polonia impegno'

31 maggio 2022 a

Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) - "Due terzi del petrolio importato in Ue è via mare e un terzo è tramite l'oleodotto, ovvero mediante il Druzhba che serve Ungheria, Germania e Polonia. Dato che abbiamo chiari impegni da Germania e Polonia sullo stop dell'acquisto del petrolio russo entro l'anno, vuol dire che lo stop riguarderà il 90% del petrolio russo" nel 2022. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa a Bruxelles.