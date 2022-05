Balneari: Mallegni (Fi), 'se vinciamo le elezionicambieremo la legge'

31 maggio 2022 a

Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Qualora il centrodestra vincesse, come ci auguriamo, le elezioni nel 2023, ci impegniamo solennemente a modificare la norma approvata dal Senato. Allo stesso tempo non butteremo via ciò che con fatica abbiamo ottenuto: gli indennizzi. È stata una decisione storica, fino a oggi questo era vietato dall'Articolo 49 del Codice della Navigazione. Quindi vittoria". Lo dice al Corriere della sera il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni a proposito della norma sui balneari.