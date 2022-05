31 maggio 2022 a

Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Italia viva è tutti quelli che non accettano di fare i viaggi a Mosa, perchè il problema di Salvini non è se va a Mosca ma se torna: non può fare ogni volta tutte queste figuracce". Lo ha detto Matteo Renzi a Mattino 5, su Canale 5.