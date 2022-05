Vodafone Business rende più veloce la tua connessione con Power G4

31 maggio 2022 a

(Milano, 31/05/22) - Milano, 31 Maggio 2022. Un'azienda, un ufficio, o qualsiasi attività commerciale o produttiva, ha sempre bisogno di una connessione non solo veloce, ma anche stabile, di ottima qualità e priva di interruzioni, in maniera tale da poter svolgere senza problemi tutte le proprie attività. Grazie al servizio Power 4G Vodafone di Vodafone Business, imprenditori e professionisti possono usufruire della rete fissa con l'aggiunta di una connettività estremamente veloce e sicura. Power G4 è infatti l'unico servizio business attualmente reperibile sul mercato, che permette di avere a disposizione una connettività in rete mobile 4G unita ad una linea fissa.

Rendi la tua linea fissa più completa grazie alla connettività veloce di Power G4

È possibile aggiungere in qualsiasi momento il nuovo servizio Power 4G di Vodafone Business ai piani tariffari OneNet Partita Iva, sia Mini che Pro. Il servizio Power 4G prevede, sostanzialmente, la possibilità di affiancare una linea fissa ad una linea di telefonia mobile, per utilizzarlo occorre infatti connettersi con la chiavetta Internet Key di Vodafone alla Vodafone Power Station: la chiavetta contiene una Sim che consente di sfruttare la velocità adella rete 4G di Vodafone.

Nel momento in cui viene attivata la linea fissa, l'utente riceverà sia la Vodafoe Power che la Sim: la combinazione tra la rete fissa e la rete mobile consente di navigare con una velocità più elevata e con una considerevole velocità.

Con Power 4G si può rendere più veloce la navigazione in internet con le connessioni Adsl e Fttc: in dettaglio, con l'Ads la velocità di download passa da 20 a 40 Mbps, mentre con le linee Fttc la velocità si incrementa da 100 a 150 Mbps. Per quanto riguarda l'upload, le velocità si incrementano rispettivamente da 1 a 5 Mbps per l'Adsl e da 20 a 50 Mbps per le connessioni Fttc.

Il costo del piano tariffario OneNet Partita Iva è di 30 euro mensili per la versione Mini e di 35 euro mensili per la versione Pro. Il piano Pro include, oltre ad internet senza limiti, anche le chiamate nazionali illimitate. È possibile aggiungere il servizio Power 4G come elemento aggiuntivo separato.

Associando il nuovo servizio Power 4G ad un piano tariffario già in essere è possibile inoltre usufruire d promozioni molto interessanti. Il servizio può essere richieste via telefono, contattando un operatore Vodafone Business, oppure online. Viene attivato insieme all'attivazine della linea fissa.

