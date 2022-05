Infortuni: camion in mare alle porte di Cagliari, morto il conducente

31 maggio 2022 a

Cagliari, 31 mag. (Adnkronos) - Tragedia stamattina nel mare di Cagliari. Un camionista ha perso la vita dopo essere finito in acqua col suo mezzo mentre stava lavorando su un molo del Porto Canale. Da tempo vanno avanti i lavori per la creazione di un polo nautico con camion impegnati a trasportare terra e pietre per creare un riparo dai venti per le imbarcazioni che dovranno ormeggiare in quella zona. Durante una di queste operazioni - lungo il braccio orientale del porto, vicino alla spiaggia del Villaggio pescatori - un camionista è finito in mare col suo mezzo pesante e non è riuscito a uscire dall'abitacolo. Sul posto i soccorritori del 118 e la polizia.