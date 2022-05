Basket: Fip, Sacchetti non è più il ct della Nazionale Maschile**

31 maggio 2022 a

a

a

Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - Meo Sacchetti non è più il commissario tecnico della Nazionale maschile di basket. Lo annuncia la Fip in una nota. "La Federazione Italiana Pallacanestro comunica che, al termine di un incontro svoltosi in data odierna a Roma tra il presidente della Fip Giovanni Petrucci e coach Meo Sacchetti, è stato risolto l'accordo contrattuale tra le parti. A Sacchetti, in carica dal settembre 2017 per un totale di 50 partite sulla panchina Azzurra, vanno i sentiti ringraziamenti per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera".