Eurobet (Gruppo Entain): crescita, innovazione e sostenibilità gli obiettivi del Gruppo nei prossimi anni

31 maggio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Roma, 31 maggio 2022 – Si è tenuto oggi, alla presenza dei vertici della società e di una parte rappresentativa della rete di vendita, nella splendida cornice di villa Miani a Roma, l'evento annuale di Eurobet Italia dedicato alla rete di vendita, nel corso del quale sono state delineate le linee guida per il futuro in Italia del Gruppo Entain, di cui Eurobet fa parte insieme ad altri marchi storici del gaming, quali Bwin, Gioco Digitale e Party Poker.

Superata la fase di particolare complessità legata all'emergenza sanitaria, l'attenzione è nuovamente focalizzata sui tre pilastri su cui si fonda la strategia del gruppo: crescita, innovazione e sostenibilità.

In dettaglio, obiettivo del Gruppo Entain, auspicando che si completi quanto prima il riordino del settore e che si possano indire le gare per il rinnovo delle concessioni, è continuare ad investire in Italia. Il Gruppo ha investito per lo sviluppo della propria rete di vendita oltre 50 milioni di euro negli ultimi 5 anni ed intende continuare ad impiegare risorse anche in futuro, per accompagnare il processo di crescita della rete di vendita.

L'innovazione, sia dei prodotti che dei servizi offerti ai clienti, è infatti ormai un elemento imprescindibile per il futuro del settore. La pandemia ha accelerato lo sviluppo del mondo digitale e fatto emergere nuove preferenze del consumatore: la digitalizzazione e l'intrattenimento sono i cardini della trasformazione, che passano necessariamente attraverso l'implementazione di sistemi di innovazione continua e diffusa.

La sostenibilità è poi il “cuore” del piano strategico aziendale, di pari peso rispetto alla crescita e all'innovazione. L'intrattenimento vuole essere socialità, la possibilità di aggregazione in luoghi curati, caratterizzati da un equilibrio tra senso estetico e soluzioni pratiche, e soprattutto da etica e responsabilità. È proprio l'implementazione costante di azioni che realizzano la visione condivisa di un business attento e responsabile, che favorisce la partecipazione attiva e positiva della rete di vendita al tessuto produttivo territoriale.

Crescita, innovazione e sostenibilità sono quindi gli obiettivi prioritari che Eurobet intende realizzare nei prossimi anni, attraverso progetti che ne valorizzino il ruolo strategico come operatore economico privato, parte fondante nel sistema legale dell'intrattenimento in Italia.

Andrea Faelli, Amministratore delegato di Eurobet Italia, ha dichiarato: “Incontrare nuovamente i nostri partner dopo il periodo di emergenza appena concluso, e condividere con loro la nostra visione per il futuro, è stato molto importante e, come sempre, molto costruttivo. L'Italia continua ad essere al centro delle strategie del gruppo Entain, che conferma la volontà di investire nel Paese, nonostante alcuni nodi normativi che è fondamentale sciogliere al fine di dare certezza e stabilità all'intero settore. Siamo fiduciosi che le Istituzioni che ci governano abbiano piena consapevolezza dell'importanza che riveste il comparto e della grande opportunità che il riordino dello stesso offre, al fine di garantirne uno sviluppo equilibrato e massima sostenibile per il prossimo futuro”.

Eurobet Italia

Eurobet Italia S.r.l., con sede principale in Roma, è un concessionario di Stato per la raccolta delle scommesse sportive ed ippiche; svolge la sua attività attraverso una rete di circa 1.000 punti vendita distribuiti sull'intero territorio nazionale nonché attraverso il canale online. Nata nel 1995, oggi è parte del Gruppo Entain PLC quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 24.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce 24 brands iconici nel mondo dei giochi, sia online che nelle migliaia di punti della propria rete fisica.