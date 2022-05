Calcio: Perisic saluta l'Inter, 'è stata un'esperienza indimenticabile'

31 maggio 2022 a

Milano, 31 mag. - (Adnkronos) - "Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all'Inter termina qui. Anche se ogni fine segna un nuovo inizio, è importante guardare indietro a questi anni passati e condividere con voi il mio più sincero orgoglio per il lavoro svolto e gli obbiettivi raggiunti insieme. È stata un'esperienza indimenticabile che ha dato tanto a me come giocatore e a tutta la mia famiglia". Così Ivan Perisic saluta l'Inter su Instagram. "Al team, allo staff, a tutti i dipendenti, ma soprattutto ai tifosi: avrete sempre un posto speciale nel mio cuore -aggiunge il 33enne croato che si trasferirà al Tottenham-. Me ne vado sentendomi onorato di aver fatto parte di questo club. Con tante emozioni nel cuore, vi lascio dicendo…È una gioia infinita, che dura una vita, Pazza Inter, amala", conclude citando l'inno nerazzurro.