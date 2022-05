31 maggio 2022 a

a

a

Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) - "Questo è un processo di accordo complessivo in un momento difficile che va gestito tutti insieme: sindacati, imprese e Governo devono lavorare insieme. Non c'è spazio per una parte sola che ignora altre due". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla corsa dell'inflazione.