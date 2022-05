31 maggio 2022 a

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'Ue sta però cercando di muoversi anche su un altro fronte, quello di organizzare trasporti di grano via ferrovia", una via "più facile" rispetto a quella "di liberare i porti ma con una possibilità di trasporti più limitata". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.

"L'importante è fare presto: se i silos non saranno svuotati non ci sarà posto per il nuovo raccolto".