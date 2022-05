Rdc: Meloni, 'Renzi poteva votare contro in Parlamento invece che fare referendum'

31 maggio 2022 a

a

a

Piacenza, 31 mag. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia è l'unico partito dell'attuale Parlamento che non ha mai votato il reddito di cittadinanza. Renzi adesso raccoglie le firme contro il reddito di cittadinanza, ma chi ce li ha messi i soldi sul reddito di cittadinanza? Renzi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un comizio a Piacenza.

"Ma quando stavate in Parlamento ed è arrivato il reddito di cittadinanza nella manovra di bilancio con altri 8 miliardi, perchè -ha chiesto la leader di Fdi- non avete votato contro invece di raccogliere le firme fuori dal palazzo e votare dentro per tenervi al Governo? Assumetevi le responsabilità di quello in cui credete come ha sempre fatto Fratelli d'Italia".