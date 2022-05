Tennis: Barazzuti, 'Martina è una delle più forti al mondo sulla terra battuta'**

31 maggio 2022 a

a

a

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Sta giocando un torneo straordinario, sono due settimane che non perde e il torneo precedente l'aveva vinto. Sta giocando veramente bene, contando anche i problemi che ha avuto in passato, ma il suo talento le ha permesso di ritrovarsi e ha confermato di essere una delle più forte del mondo sulla terra battuta. Merita di essere arrivata così lontana". Lo ha detto all'AdnKronos l'ex capitano di Coppa Davis e Fed Cup Corrado Barazzuti sull'approdo in semifinale del Roland Garros dell'azzurra Martina Trevisan. "Io penso che la semifinale se la giochi, sulla terra è assolutamente alla portata di Martina, tutto sommato è una partita che può affrontare. La Gauff è forte ma Martina può farcela", ha aggiunto Barazzuti alludendo alla semifinale che si giocherà il 2 giugno contro la 18enne statunitense Cori Gauff.