Riforme: Casu (Pd), 'bene emendamenti su Roma Capitale, passo avanti importante'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Gli emendamenti presentati oggi in I Commissione dai relatori Ceccanti e Calabria, che ringrazio, vanno nella giusta direzione". Così Andrea Casu deputato e segretario Pd Roma.

"Collegano il riconoscimento dell'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria alle risorse e ai mezzi necessari a Roma Capitale per esercitarla, riconoscono l'importanza di un'iniziativa diretta del Campidoglio definendo che sarà lo Statuto lo strumento attraverso cui saranno attribuiti i poteri legislativi, ed infine, molto importante, non cancellano la possibilità di continuare ad operare a legislazione vigente, nelle more della riforma, per assicurare al Sindaco Roberto Gualtieri i migliori strumenti per affrontare e risolvere i problemi dei romani e portare avanti la fruttuosa collaborazione avviata insieme al Governo Draghi e alla Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti".

"Una scelta chiara e unitaria, nell'interesse della Capitale e di tutto il Paese, che va sostenuta con convinzione. Per dare più forza a questa utile sintesi, ho ritirato tutti gli emendamenti che avevamo presentato, nella speranza che il nuovo testo condiviso possa arrivare in Aula il prima possibile".