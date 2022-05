Ue: Weber, 'riscossa Ppe parte da Rotterdam'**

31 maggio 2022 a

a

a

Rotterdam, 31 mag. (Adnkronos) - "Siamo onesti: non siamo nel momento migliore della nostra storia: Germania e Francia. Come possiamo conquistare i voti dei giovani? Come possiamo liberarci dalla morsa dei populisti di destra e del centro liberale? E' difficile. La riscossa deve partire da qui, oggi da Rotterdam". Lo dice Manfred Weber, capogruppo del Ppe al Parlamento Europeo, appena eletto presidente del Partito Popolare Europeo a Rotterdam.

"Guardate alle sfide di oggi: pandemia, guerra, recessione, inflazione. Nessuno può negarlo, sono tempi impegnativi. L'Europa è di nuovo ad un punto di svolta. E tempi politicamente seri sono i tempi del Ppe. Non è il momento di vantarsi, ma di essere responsabili, credibili, determinati e di avere le migliori idee per il futuro. E' il tempo del Ppe".