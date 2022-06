Monza: negozio di droga nella campagna della Brianza, pusher placcato dal Rex dei carabinieri

01 giugno 2022 a

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Unità cinofile alla testa delle pattuglie di Vimercate impegnate in un controllo anti-spaccio nelle campagne più nascoste della Brianza Est. Il blitz dei carabinieri nei boschi di Cascina Rossino, a Ornago, si è concluso con l'arresto di un pusher, 27 anni, di origini marocchine. I militari hanno letteralmente circondato la zona e il cascinotto dove era stato segnalato un viavai di macchine, il luogo era stato trasformato dal giovane fermato in un luogo dove gestiva i propri affari: ordini, pagamenti, consegne. Ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato da uno dei cani condotti dal personale del Nucleo Cinofili. Nella tentata fuga si era disfatto del marsupio all'interno del quale i 15 uomini impegnati nell'operazione più due unità cinofile “Ocsi e Harry” condotte da personale del Nucleo carabinieri cinofili di Casatenovo hanno trovato 200 grammi di eroina, 100 di cocaina, 20 di hashish, un bilancino elettronico di precisione e 650 euro in contanti, incasso della mattinata. Ma gli investigatori a quattro zampe non si sono fermati, grazie al loro fiuto allenato hanno scovato anche la “scorta”, ulteriori 100 grammi di “fumo” sotterrati nel bosco insieme a un altro bilancino di precisione e tutto l'occorrente per confezionare le dosi. L'arresto del pusher è stato convalidato, per l'uomo il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.