Elezioni: Meloni, 'ok Salvini? Conferma regola che premier lo fa chi prende più voti'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Nel centrodestra abbiamo la regola che l'ok al premier lo diano gli italiani con il loro voto. Quando nel 2018 la Lega fu il primo partito della coalizione di centro destra, fui io a chiedere, nel rispetto delle nostre regole e del giudizio degli italiani, che l'incarico di formare il governo fosse affidato a Salvini. Mi pare normale che Salvini confermi l'esistenza di quella regola". Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, commentando a "Non stop news" su Rtl 102.5 i titoli di alcuni giornali secondo i quali Matteo Salvini avrebbe dato il via libera della Lega alla candidatura a palazzo Chigi di Giorgia Meloni, in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni politiche.