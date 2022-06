Napoli: incendio distrugge capannone bici e monopattini elettrici a S.Antonio Abate

01 giugno 2022 a

Napoli, 1 giu. (Adnkronos) - Un incendio divampato ieri sera a Sant'Antonio Abate (Napoli) ha distrutto un capannone con all'interno 130 bici elettriche e 100 monopattini elettrici. Le fiamme, domate dai Vigili del fuoco, hanno danneggiato anche le mura del capannone accanto, adibito alla vendita di abbigliamento sportivo, e le mura di un'abitazione privata. Non risultano feriti. Sul posto, in via Portale, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate. Da una prima ricostruzione, sembra che le cause dell'incendio siano accidentali. I capannoni sono stati sequestrati e l'abitazione è stata evacuata in via precauzionale. Sono in corso indagini dei Carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate e della compagnia di Castellammare di Stabia.