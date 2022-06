Centro Studi Borgogna - 4^ edizione di “Borgogna Summit”

01 giugno 2022 a

(Adnkronos) - Workshop multidisciplinare tra Diritto e attualità

Lesa (NO), 28-29 Maggio 2022

Milano, 1 Giugno 2022 - Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 si è tenuta la quarta edizione del Borgogna Summit | Workshop Multidisciplinare organizzato presso la temporary location sita a Lesa, sul Lago Maggiore, per i Soci del Centro Studi Borgogna , i Membri degli Osservatori, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.

Hanno partecipato complessivamente oltre centocinquanta persone e sono intervenuti come ospiti, tra gli altri, il Presidente della Regione Lombardia e Socio Onorario, Avv. Attilio Fontana, in collegamento da Bruxelles, l'On. Le Patrizia Toia, l'Assessore all'Urbanistica e Progetti di Riqualificazione di Genova, Simonetta Cenci e il Consigliere del Comune di Milano, Filippo Barberis.

I lavori del Summit si sono aperti, sabato 28 maggio, con la presentazione del primo numero della Collana dei Quaderni degli Osservatori del CSB dedicato alla Legge “Madia”, alla presenza di Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB), Federico Maurizio d'Andrea (Vice Presidente CSB), Marco Cipriano (Direttore degli Osservatori del CSB) e Giuseppe Viola (Direttore Generale Confservizi Lombardia). Sono poi proseguiti con i tavoli tecnici su “Alimentazione, Salute e Ambiente”, ai quali hanno partecipato: Antonella Zaini (della Zaini S.p.A.), Alfonso Sonato (Dottore Commercialista e Revisore Contabile) e Marco Dallavalle (Avvocato, esperto di Diritto alimentare), per le tematiche afferenti l'Alimentazione; Simona Bertoli (Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente dell'Università Statale di Milano, Nutrizionista, Direttore Centro ICANS) e Gabriella Pozzobon (Medico specializzata in Pediatria e neonatologia), per le tematiche legate alla Salute; Micaela Vescia (Avvocato, Direttore Affari Legali e Societari di ATM S.p.A.) e Nicola Pascale (Amministratore Delegato ANM S.p.A.) per le tematiche afferenti l'Ambiente, con focus su la mobilità.

La giornata di domenica 29 maggio è iniziata con il dibattito “Dal covid alla guerra. Dalla crisialle opportunità”, che ha visto sotto la congiunta moderazione della giornalista economica Manuela Donghi e dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, la partecipazione di: Martin Corato (Managing Director di Wilo Italia S.r.l.), Francesco Ressa (Avvocato, Consigliere di amministrazione di Lucente S.p.A.), Alessandro Casula (Professore di gestione ambientale d'impresa e delle energie rinnovabili presso il Politecnico di Milano) e Alex Fattorini (DGPA Co Partner).

Sono poi intervenuti al dibattito “Prospettive di sviluppo del sistema nazionale sanitario dopo il Covid” il Dott. Luigi Cajazzo (Direttore generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica) e il Prof. Francesco Longo (Dipartimento di Social and Political Sciences presso l'Università Bocconi).

Sono, inoltre, stati presentati i libri: “Lettera a un figlio su Mani Pulite” del Dott. Gherardo Colombo, “Homo Caelestis” dell'Ing. Tommaso Ghidini, “Le cose capitano” di Manuela Donghi e “La Cala. Cento giorni nelle prigioni libiche” di Giuseppe Ciulla.

Non sono mancati in entrambe le giornate momenti di svago e attività conviviali all'aria aperta tra golf, tennis, piscina, ginnastica funzionale ed escursioni in barca nella splendida cornice del Lago Maggiore.

“Anche quest'anno credo che il Centro Studi Borgogna abbia permesso a tutti i propri soci e ospiti di vivere momenti di elevato spessore culturale. Come Presidente sono molto orgoglioso del successo di questa edizione del Summit, che ha visto per la prima volta protagonisti anche i giovani del CSB, che tanta energia ci infondono. La speranza è quella di proseguire lungo il cammino intrapreso, insieme, continuando a crescere e a migliorare per raggiungere obiettivi e traguardi sempre più ambiziosi”, ha dichiarato l'Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del CSB.

"Il CSB assicura sempre standard di eccellente qualità. È bello farne parte, insieme a persone che coniugano eccelsa professionalità a uno spessore umano prezioso e raro", ha dichiarato il Vice Presidente, Dott. Federico Maurizio d'Andrea.

Un evento reso possibile grazie anche al supporto di molti Amici ed Aziende che contribuiscono costantemente alla crescita dell'Associazione. Tra questi, un ringraziamento speciale va a: Borgogna The House of Mind, La Lucente S.p.A., MCM Group, Steffano Assicuratori, Iren, Wilo, Pure Tv, Graffiti Creative e Confservizi CISPEL Lombardia, quest'ultimo presente in qualità di Ente Patrocinante.

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

