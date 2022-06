Stromboli: Federalberghi Isole Eolie, esposto in procura e risarcimento danni per incendio

01 giugno 2022 a

a

a

Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - Un esposto alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto e una richiesta di risarcimento danni in sede civile. Dopo l'incendio divampato sull'isola di Stromboli il 25 maggio, Federalberghi Isole Eolie "intende tutelare in ogni sede il territorio eoliano" come si legge nella delibera adottata, all'unanimità, dal Consiglio direttivo dell'associazione presieduta da Christian Del Bono. Federalberghi, quale persona offesa, depositerà in settimana un esposto alla Procura di Barcellona per accertare le responsabilità penali cui all'art. 423 bis c.p. (incendio boschivo "in capo ai soggetti che verranno individuati dall'autorità inquirente" e ha inoltre dato mandato al proprio legale di depositare in settimana istanza di mediazione civile per chiedere immediatamente il risarcimento dei gravi danni subiti "nei confronti di chi, allo stato, sembra essere il responsabile civile dell'incendio che ha devastato l'isola di Stromboli".