WASSERMAN ACQUISISCE ESPORTIF; LANCIA LA PRIMA DIVISIONE ASSOLUTA DI RUGBY: "WASSERMAN RUGBY"

Wasserman espande la pratica di rappresentazione dei talenti sportivi leader del settore

LOS ANGELES, 1 giugno 2022 /PRNewswire/-- L'agenzia globale per lo sport, la musica e l'intrattenimento Wasserman ha acquisito Esportif e ha lanciato la sua prima divisione di rugby, che sarà rinominata e opererà con effetto immediato come "Wasserman Rugby": l'annuncio è stato dato oggi dal Chief Operating Officer e Executive Vice President Fahri Ecvet. Esportif, ora Wasserman Rugby, è ampiamente considerato l'autorità globale di questo sport e continuerà a fornire le conoscenze e l'innovazione per massimizzare il potenziale per tutti i clienti, incorporando al contempo le loro ambizioni di carriera e di vita.

Ryan Constable, Craig Innes, Rhys Parsons, Duncan Sandlant,Bruce Sharrock, Mark Spoors e il loro team di oltre 40 dirigenti e agenti, si uniranno a Wasserman, con effetto immediato.

Wasserman Rugby continuerà a operare a livello globale, estendendosi in tutto il mondo da Regno Unito, Irlanda, Nuova Zelanda, Sud Africa, Francia, Australia, Argentina, Italia e Giappone, ad altre regioni in cui il rugby è in forte crescita. Alcuni dei nomi più importanti dello sport comprendono i migliori talenti, tra cui giocatori e allenatori attivi, come Tadhg Furlong, Ellis Genge, Alun Wyn Jones, Richie Mo'UNGA, Gregor Townsend, Roger Tuivasa-Sheck e Taniela Tupou.

"Il lancio di Wasserman Rugby è un'altra pietra miliare nella crescita globale strategica di Wasserman, in corso da quasi 20 anni", ha dichiarato Ecvet. "Wasserman Rugby offre quello che riteniamo essere il servizio più completo per i clienti di questo sport, è un riconoscimento per ciò che Ryan, Craig, Rhys, Duncan, Bruce, Mark e la loro intera squadra hanno costruito nell'ultimo decennio e oltre. Il loro lavoro è rinomato e rispettato, e riteniamo che il loro approccio al mondo dello sport e dell'intrattenimento corrisponda alla cultura di Wasserman e integrerà le nostre altre pratiche di rappresentanza dei talenti leader del settore."

Gli Executive Vice President e Managing Director Constable, Innes, Parsons, Sandlant, Sharrock e Spoors hanno dichiarato: "Siamo entusiasti di espandere la nostra divisione rugby entrando a far parte del team di Wasserman. È un'acquisizione enorme per noi e offre un'entusiasmante apertura per la crescita del settore del rugby. Ci consente di accelerare la nostra capacità di offrire ai nostri clienti molto più di un servizio olistico, rafforzerà le nostre pratiche esistenti ed estenderà la nostra esperienza ai clienti attuali e futuri. Siamo entusiasti della piattaforma che consentirà ai giocatori di rugby di prendere il loro posto insieme ad altri atleti e artisti superstar della Wasserman sul palcoscenico mondiale".

Questo spazio espande la presenza di Wasserman in oltre 30 sedi a livello globale e rafforza ulteriormente l'impronta globale più completa di qualsiasi agenzia sportiva, musicale e di intrattenimento.

Nel corso dei suoi 20 anni di storia, Wasserman ha deliberatamente e strategicamente aumentato la sua presenza in tutto il mondo attraverso acquisizioni mirate e crescita organica, affermandosi come una delle aziende leader a livello mondiale nei settori della rappresentanza dei talenti sportivi e musicali, della consulenza di marchi e proprietà.

Informazioni su Wasserman Wasserman è un partner delle figure sportive, degli artisti musicali, dei marchi e delle proprietà più iconiche del mondo nelle loro imprese in ambito sportivo, ricreativo e culturale. Il nostro obiettivo è trasformare e far progredire marchi, aziende e carriere, consentendo ai clienti di creare cultura e incidere sul pubblico.

La pratica di rappresentanza dei talenti d'élite di Wasserman comprende atleti, presentatori, allenatori, dirigenti sportivi e influencer che svolgono ruoli fondamentali in tutti i principali sport globali, in sei continenti.

