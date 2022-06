Ucraina: Meloni, 'serve fondo compensazione Ue per attenuare peso sanzioni'

01 giugno 2022 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Continuo a non capire la ragione per la quale il governo italiano non si faccia sentire per ottenere un fondo di compensazione per le nazioni che saranno più colpite dalle sanzioni". Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, intervenendo a "Non stop news" su Rtl 102.5. Secondo Fdi il "fondo di compensazione dovrebbe essere finanziato dall'intero occidente. È innegabile che l'impatto della crisi qualcuno lo paga di più, qualcuno di meno, ma è anche innegabile che qualcuno ci potrebbe guadagnare. Come si redistribuisce la responsabilità, così la comunità internazionale deve essere solidale con l'Italia. Il ministro Cingolani ha fatto un buon lavoro per ciò che riguarda il tetto al prezzo del gas, però manca tutta la parte delle compensazioni che Fdi chiede dall'inizio del conflitto”.

“Credo che nella condizione nella quale ci troviamo le sanzioni sono lo strumento più efficace per cercare di fermare l'aggressione all'Ucraina. Quando la Gran Bretagna uscì dall'Unione Europea, la Commissione Europea stanziò un fondo di compensazione: in questo caso dovrebbe farlo a maggior ragione. L'Italia e altre nazioni saranno quelle che pagheranno il prezzo più alto: non si può chiedere lealtà e non dimostrare solidarietà. Deve essere il governo italiano a dover porre questa questione e non mi pare l'abbia ancora fatto, nonostante Fdi l'abbia chiesto ripetutamente”, ha concluso Meloni.