TXOne Networks presenta la EdgeIPS Pro 216 Array IPS ad alta densità di porte per la difesa avanzata della rete OT Core

Il nuovo dispositivo di difesa soddisfa le esigenze di OT Security delle PMI.

SAN FRANCISCO and TAIPEI, Taiwan, 1 giugno 2022 /PRNewswire/ -- TXOne Networks, il leader globale della "OT zero trust cybersecurity", ha annunciato oggi l'uscita dell'appliance di rete OT-native EdgeIPS Pro 216. Questa nuova iterazione della collaudata famiglia di prodotti EdgeIPS Pro si presenta in una forma compatta, appositamente progettata per supportare i produttori PMI nel loro percorso di crescita nella cybersecurity. EdgeIPS Pro 216 può essere montato su rack o cabinet in base alle dimensioni dell'azienda e delle risorse di sicurezza disponibili, offrendo un'architettura hardware rivoluzionaria, permettendo alle piccole aziende manifatturiere di sfruttare la forza della distribuzione flessibile e di una difesa efficace dalle minacce sul posto di lavoro.

Oggi, la trasformazione digitale è al suo apice in ogni industria e le PMI più propense al cambiamento sono ansiose di ottenere i benefici di una integrità operativa sicura. La rapida trasformazione, anche nel giro di pochi giorni, delle minacce OT/ICS, fa sì che l'assenza di risorse di cybersecurity valide rappresenti una sfida sempre più critica. Spetta soprattutto alle piccole aziende industriali trovare soluzioni per la protezione della rete in grado di offrire una flessibilità senza precedenti, incluso il corretto funzionamento in ambienti centralizzati e distribuiti, e gestire operazioni a lungo raggio anche in condizioni di lavoro difficili.

EdgeIPS Pro 216 definisce un nuovo standard per la difesa della rete OT/ICS, garantendo la continuità operativa e la scalabilità senza precedenti richiesta dalle PMI. Grazie alla tecnologia Deep Packet Inspection (TXODPI) di TXOne con hardware su misura, le soluzioni offrono una segmentazione della rete con il filtraggio del protocollo per un'ampia gamma di protocolli OT.

"Come leader del concetto "OT zero trust cybersecurity" e al fine di soddisfare le esigenze delle Piccole e Medie Imprese , le soluzioni di TXOne continuano ad evolversi per contrastare le sempre più recenti minacce OT/ICS" commenta Terence Liu, CEO di TXOne Networks. "EdgeIPS Pro 216 è pronta a proteggere le tue strutture dagli attacchi informatici e a prevenire l'interruzione della produzione mantenendo l'impianto in esercizio".

EdgeIPS Pro 216 fa parte della pluripremiata serie EdgeIPS Pro di TXOne. La serie è stata introdotta nel 2021 per far fronte alle necessità in rapida evoluzione dei proprietari di Smart Factories gestite in modo centralizzato o altamente automatizzate con più linee di produzione. Al fine di proteggere i loro impianti, i leader dell'industria dei semiconduttori e dell'automobile hanno immediatamente implementato l'appliance Edge IPS Pro. Da allora, quest'ultima è diventata la base della cybersecurity industriale di molte organizzazioni in tutto il mondo in un'ampia gamma di mercati verticali. Ciò ha portato allo sviluppo di versioni specializzate della soluzione EdgeIPS Pro, le quali rappresentano oggi una serie in grado di coprire tutte le tipologie di Industrie.

TXOne Networks EdgeIPS Pro 216 offre nuove prestazioni avanzate:

EdgeIPS Pro 216 è dotato di otto set di porte accoppiate, fornendo 2 Gbps di larghezza di banda con tutte le funzioni difensive attivate. Il patching virtuale per la protezione delle risorse vulnerabili è una richiesta chiave da parte dei proprietari di risorse OT/ICS: EdgeIPS Pro 216 estende questa protezione a un livello più elevato con funzionalità di scansione antivirus basate sullo streaming. Il nuovo membro della famiglia EdgeIPS Pro sarà disponibile in tutto il mondo a partire da luglio 2022.

Maggiori informazioni su EdgeIPS Pro 216: https://www.txone.com/data-sheets/edgeips-pro-216/

Informazioni su TXOne Networks

In TXOne Networks offriamo soluzioni di Cybersecurity per proteggere i sistemi di controllo industriali, garantendo l'affidabilità degli asset e la difesa dagli attacchi informatici attraverso la metodologia "OT zero trust". In TXOne Networks, lavoriamo con i principali produttori e operatori di infrastrutture critiche al fine di sviluppare approcci di sicurezza informatica pratici e intuitivi. TXOne Networks offre prodotti per proteggere la rete e gli endpoint industruiali e difendere in tempo reale le Operations e i dispositivi "mission critical" mantenendo gli Impianti in esercizio. www.txone.com

