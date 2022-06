Napoli: tre rapine a distributori benzina in una sera nel Napoletano

01 giugno 2022 a

Napoli, 1 giu. (Adnkronos) - Tre rapine ad altrettanti distributori di benzina nella stessa serata tra i comuni di Sant'Antimo e Casandrino, nel Napoletano, per un bottino complessivo di 3.400 euro. I Carabinieri sono intervenuti in via Separiello, a Sant'Antimo, dove due persone, di cui una armata di persona, a bordo di uno scooter e con caschi integrali avevano rapinato l'addetto del distributore di benzina per un incasso di 700 euro. Le stesse due persone, con le stesse modalità, poco prima avrebbero rapinato altre due stazioni di servizio a Casandrino, una a via Paolo Borsellino per un incasso di 500 euro e un'altra, sempre nella stessa strada, per un bottino di 2.200 euro. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania che hanno sentito le vittime e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e di quelle presenti negli impianti.