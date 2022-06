Milano: difesa Genovese, 'soddisfatti da decisione gup, importante consulenza'

01 giugno 2022 a

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti della decisione del giudice, la deposizione dell'esperta sarà importante per approfondire gli eventi e i loro prodromi, è doveroso in un caso come questo fare la massima chiarezza su tutto". Lo afferma l'avvocato Davide Ferrari che insieme al collega Luigi Isolabella difende Alberto Genovese, l'ex manager a processo per due violenze sessuali, per il quale il gup di Milano Chiara Valori ha detto sì a un processo con rito abbreviato condizionato a una consulenza psicologica fornita dalla difesa e all'acquisizione di produzione documentale.