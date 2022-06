01 giugno 2022 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Scendono casi e ricoveri per Covid-19 e aumentano le occasioni di stare insieme. Non rimandare la quarta dose di vaccino. E' raccomandata per le persone di 80 anni e più, gli ospiti delle Rsa e le persone di 60 anni e più con elevata fragilità. Lo sottolinea su Twitter il ministero della Salute con l'hashtag #Restatevaccinati.