SAVOIA Americano quest'estate celebra i 140 anni di Garibaldi con il drink che unisce il paese dal Piemonte alla Sicilia

(Adnkronos) - Il nuovo vino aperitivo SAVOIA Americano Rosso, creato per rappresentare l'Italia unita, dedica la sua variante del cocktail Garibaldi ai 140 dell'eroe dei due mondi

Milano 1 giugno 2022. Il 2 giugno in Italia è Festa della Repubblica ma non solo, è anche l'anniversario della scomparsa di Giuseppe Garibaldi, che ha contribuito all'unità del Paese da Sud a Nord, imbarcandosi in un'impresa che oggi lo ricorda come il personaggio più famoso del Risorgimento. Il 2 giugno SAVOIA Americano celebra questa ricorrenza con una rivisitazione del cocktail agrumato che prende il nome proprio dal condottiero che ha fatto l'Italia, il Garibaldi.

In un cocktail la storia dell'Unità d'Italia

Il Garibaldi è un cocktail dissetante e aromatico, leggero e a basso tenore alcolico. Il richiamo a Giuseppe Garibaldi è nell'origine di uno degli ingredienti, le arance rosse di Sicilia. E fa riferimento anche al colore del cocktail, che diventa vermiglio come le giubbe indossate dei garibaldini.

La storia racconta che il condottiero con i suoi Mille partì da Quarto, in Liguria, con due piroscafi, il “Piemonte” e il “Lombardo”. A bordo i marinai portarono botti piene di vermouth, le stesse botti che in Sicilia furono riempite di marsala e da cui ebbe origine quel sapore unico a cui Giuseppe Gallo, ideatore di SAVOIA ed esperto autorevole nel settore del beverage a livello internazionale, ha voluto ridare vita nel suo vino aperitivo.

SAVOIA Americano riunisce in un'unica bottiglia il Vermouth, il Bitter e Marsala, su una base di vino. È un perfetto punto di mezzo tra il Bitter e il Vermouth, un delizioso aperitivo e allo stesso tempo una base definitiva per un'infinità di cocktail, classici e non solo, anche per quelli a bassa gradazione: 18.6% Abv, un numero simbolico che richiama la data della riunificazione italiana iniziata nel 1861.

Il Garibaldi cocktail versione SAVOIA Americano

La ricetta per preparare la versione SAVOIA del Garibaldi è semplice e prevede appunto SAVOIA Americano Rosso, la spremuta di arance rosse siciliane e il ghiaccio. È un drink da proporre prima di cena come aperitivo, o anche come long drink nelle calde serate estive. Per averlo pronto da gustare in compagnia, si può preparare anche in caraffa da servire fresco, guarnito con spicchi d'arancia.

RICETTA SAVOIA GARIBALDI

Ingredienti: 1 parte di SAVOIA Americano Rosso, 2 parti di spremuta di arance rosse siciliane, 4-5 cubetti di ghiaccio e uno spicchio d'arancia.

Preparazione: Spremere le arance e filtrare il succo. Mettere il ghiaccio in un tumbler, aggiungere la spremuta d'arancia, versare SAVOIA Americano e mescolare adagio. Servire con una fetta d'arancia come guarnizione.

SAVOIA Americano dall'origine alla bottiglia

SAVOIA Americano, il vino aperitivo nato nel 2021 da un'idea di Giuseppe Gallo, si ispira alla ricetta autentica del "Bitter di Milano" che risale al 1897 circa, ma è il primo del suo genere a essere vegano e 100% naturale, e a utilizzare il vino DOC Marsala Fine siciliano. È realizzato con ingredienti italiani, Vino bianco: Ugni blanc (trebbiano), miscelato con Vino Marsala Fine DOC, invecchiato in botte di quercia per 14 mesi. L'aroma è una ricca miscela di arancia amara, genziana, con sentori di angelica, rabarbaro e legno di quassia oltre al bergamotto IGP e altri agrumi; il cardamomo bianco, la cannella e lo zenzero aggiungono equilibrio e dolci toni speziati, oltre alla presenza di vaniglia del Madagascar e uva passa siciliana.

Come per la bottiglia di ITALICUS Rosolio di Bergamotto, l'altra grande creazione liquoristica di Giuseppe Gallo, Stranger & Stranger ha disegnato le linee dell'elegante bottiglia da 500ml di SAVOIA Americano; la forma squadrata richiama la Mole Antonelliana, da tenere rigorosamente coricata in frigorifero per essere sempre pronta da stappare. Nell'etichetta è immancabile il richiamo allo stile italiano, con un'impronta legata alla sostenibilità: il tappo lavorato è ricavato da trucioli di botti di rovere.

SAVOIA Americano si può ordinare su Spirit Academy al seguente link:

https://www.spiritacademy.it/it/732_savoia-americano

AMERICANO SAVOIA, un altro cocktail storico rivisitato

RICETTA AMERICANO SAVOIA

Ingredienti: 2 parti di SAVOIA Americano, soda, 4-5 cubetti di ghiacci, acini d'uva

Preparazione: riempire un highball, con del ghiaccio fino a 3/4 e versare gli ingredienti. Guarnire con 3 acini d'uva retti da un cocktail stick.

Sito internet:

https://italspirits.com/savoia-americano/