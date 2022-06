Salvatore Campus, Consulente del Lavoro: “Ecco i quattro pilastri sui quali basare la consulenza per un'azienda”

01 giugno 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Non solo fiscalità: per il professionista olbiese fondamentale curare gli aspetti legati a risorse umane, privacy e sicurezza

Olbia, 1 giugno 2022.Fiscalità, risorse umane, privacy e sicurezza: ecco i quattro pilastri sui quali basare la consulenza aziendale, fondamentale per supportare gli imprenditori nel cammino quotidiano della gestione dell'attività. “Sono questi gli elementi essenziali che devono essere curati, possibilmente da un unico professionista che permetta l'armonizzazione della strategia d'impresa”, spiega Salvatore Campus, Consulente del Lavoro di Olbia. Specie per il mondo delle micro, piccole e medie imprese, il consulente del lavoro diventa centrale nella vita dell'azienda, valutando insieme ai titolari d'impresa la strategia generale e quella per i singoli campi, con benefici sia economici che pratici. “Le Pmi non possono rivolgersi a quattro differenti figure: diventerebbe un costo eccessivo”, evidenzia Campus. “La soluzione arriva proprio dal consulente del lavoro, un'unica professionalità che garantisce il supporto non sono per la strategia fiscale, ma anche sull'inquadramento del personale, sui piani di business e di comunicazione”. Come spiegato dal consulente del lavoro di Olbia, la figura professionale è evoluta repentinamente nel corso degli ultimi anni, un cambiamento necessario che solo chi ha colto le reali necessità delle micro, piccole e medie imprese ha saputo trasformare in risorsa. Con obiettivo l'armonizzazione della gestione imprenditoriale: oltre alla sostenibilità economica, rivolgersi alla figura del consulente del lavoro va nella direzione del coordinamento generale delle azioni da compiere per massimizzare i profitti. “È in questo modo — continua Campus — che possiamo aiutare gli imprenditori a crescere, partendo da basi solide e una nuova forma mentis che mette in campo la strategia organizzativa per far quadrare i conti a fine mese”. Una sfida importante ma di successo quella intrapresa da Salvatore Campus, che ha rivoluzionato il paradigma della consulenza del lavoro con un approccio poliedrico e multidimensionale.

· CONTATTI: [email protected] ; http://www.studiocampusolbia.it