LANCIO DI COVATION BIOMATERIALS: FORNIRE MATERIALI INNOVATIVI, AD ALTE PRESTAZIONI E A BASE BIOLOGICA SU LARGA SCALA

NEWARK, Delaware, 1 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Covation Biomaterials, azienda leader a livello mondiale che offre soluzioni a base biologica, è stata lanciata oggi come attività indipendente, in seguito all'acquisizione di DuPont Biomaterials da parte del Gruppo Huafon.

Combinando con orgoglio decenni di esperienza scientifica e ingegneristica di livello mondiale con nuove capacità di investimento e produzione, Covation Biomaterials crea elementi da costruzione sostenibili, affinché i clienti abbiano globalmente accesso a prodotti innovativi, ad alte prestazioni e a base biologica.

"In qualità di fornitore di soluzioni di materiali a base biologica, siamo un'importante porta d'accesso per un'economia più circolare. Le catene di approvvigionamento sostenibili devono iniziare con materiali sostenibili e la nostra scienza consente ai nostri clienti di porre fine alla loro eccessiva dipendenza dal petrolio", ha affermato Michael Saltzberg, CEO di Covation Biomaterials.

"Collaborando con partner e marchi lungimiranti della catena del valore a livello globale, continueremo a spingere i confini dell'innovazione e della sostenibilità per fornire biomateriali ad alte prestazioni su larga scala. Siamo entusiasti di entrare a far parte del Gruppo Huafon, un'azienda di materiali di grande successo che è in una posizione unica per espandere la portata dei nostri prodotti attuali e aiutarci ad accelerare l'introduzione di nuove offerte e tecnologie sul mercato", ha affermato Michael.

Covation Biomaterials migliora le prestazioni del prodotto, protegge l'ambiente e i partner per trasformare la passione in progresso. Insieme, Covation Biomaterials e i suoi clienti trovano nuovi modi di utilizzare la scienza e l'ingegneria per soddisfare la crescente domanda globale di materiali sostenibili, oggi e in futuro. La nuova società si basa su un'eredità decennale e su una suite di successo di prodotti attualmente disponibili sul mercato, tra cui:

Covation Biomaterials ha una ricca pipeline di prodotti di entusiasmanti soluzioni a base biologica da introdurre sul mercato.

"Ammiriamo da tempo il lavoro di questo team di scienziati e sviluppatori di biomateriali, che stanno sviluppando materiali sostenibili leader del settore disponibili su larga scala", ha affermato Feifeng You, vicepresidente del gruppo Huafon e presidente del consiglio di amministrazione di Covation.

"L'aggiunta di Covation Biomaterials al Gruppo Huafon porterà i materiali a base biologica a un numero ancora maggiore di clienti globali e guiderà il settore dei materiali verso un futuro sostenibile. Siamo entusiasti del brillante futuro di questa azienda", ha affermato Feifeng.

Informazioni su Covation Biomaterials

Fondata nel 2022 a Newark, nel Delaware, Covation Biomaterials è un innovatore globale leader che offre un portafoglio di prodotti di soluzioni sostenibili ed ad alte prestazioni.L'azienda si basa sulla ricca eredità di innovazione scientifica rivoluzionaria di DuPont e continua a fornire nuove soluzioni su larga scala in più settori, tra cui abbigliamento, moquette, cosmetica, alimentazione e imballaggi. Attraverso linee di prodotti come Sorona®, Susterra® e Zemea®, la missione di Covation Biomaterials è fornire elementi da costruzione sostenibili che consentiranno ai clienti di fornire prodotti a base biologica accessibili a tutti.

Informazioni sul Gruppo Huafon

Fondato nel 1991, con sede a Ruian, in Cina, il Gruppo Huafon si è innovato per fornire nuove soluzioni di materiali a livello globale in più settori, promuovendo sostenibilità, sicurezza, tecnologia e qualità. Il Gruppo Huafon è uno dei maggiori produttori al mondo di materiali in poliuretano (PU) con un ampio portafoglio di prodotti in acido adipico, polioli di poliestere, filamento di spandex, materiale in microfibra, TPU, poliammide ecc. Entro il 2021, il Gruppo Huafon conta più di 14.000 dipendenti e possiede più società sussidiarie a livello globale nei settori chimico, metallurgico, finanziario, logistico, informatico e commerciale.

Covation, Covation Biomaterials, Sorona®, Susterra® e Zemea® sono marchi di Covation Biomaterials LLC o delle sue affiliate. Per ulteriori informazioni sui Covation Biomaterials, visita CovationBio.com e seguici su LinkedIn

Huafon è un marchio del Gruppo Huafon. Co., Ltd. o le sue affiliate. Per ulteriori informazioni sul Gruppo Huafon, visita il sito Huafeng.com

