Calcio: Cardinale (Milan), 'odio perdere, voglio vincere'

Milano, 1 giu. - (Adnkronos) - "Odio perdere, mi sento un vincitore come lo siete voi. Voglio vincere. Il futuro dovrà essere costruito sui successi raggiunti finora con determinazione e volontà di vincere. Il nostro ruolo è di essere custodi e gestori di quanto è stato costruito finora. Dobbiamo farlo con umiltà, riconoscendo il lavoro di squadra. Quando ho iniziato nel mondo dello sport, 25 anni fa, lo sport era diverso: oggi sono molti gli interessi coinvolti, di business e di capitali, c'è un impegno diverso ma sempre con lo stesso sentimento e determinazione di vincere". Così il nuovo proprietario del Milan, Gerry Cardinale, nell'incontro con la stampa a Casa Milan. "Mi scuso perché non parlo italiano. Mi dispiace, è una vergogna, lo ammetto...La famiglia di mia mamma si chiama D'Annunzio; le ho chiesto come mai non mi abbia insegnato l'italiano, mi ha spiegato che ai tempi per integrarsi gli italiani dovevano sapere l'inglese. Ve lo prometto: comincerò presto le lezioni, farò il massimo per imparare bene l'italiano". Intanto due parole le ha imparate: "Forza Milan", aggiunge Cardinale.