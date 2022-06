01 giugno 2022 a

a

a

Milano, 1 giu. - (Adnkronos) - Gerry Cardinale, nella sua prima giornata da nuovo proprietario del Milan ha incontrato non solo tutta la dirigenza rossonera dal presidente Paolo Scaroni, all'ad Ivan Gazidis, passando per il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara ma anche l'allenatore Stefano Pioli che si è recato nella sede milanista per conoscere il numero uno di RedBird.