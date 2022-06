Basket: Gallinari, 'non mi aspettavo l'addio di Sacchetti, l'ho scoperto all'ultimo'

01 giugno 2022 a

Milano, 1 giu. - (Adnkronos) - "Sinceramente non me l'aspettavo, non sapevo quale fosse la situazione con la federazione e col presidente, non sapevo che potesse esserci un cambiamento. L'ho scoperto anche io all'ultimo quando è uscita la notizia. Ma a noi giocatori tocca solo di vincere le partite e toglierci delle soddisfazioni in campo". Così l'ala degli Atlanta Hawks e della Nazionale italiana, Danilo Gallinari, commenta l'addio di coach Meo Sacchetti alla panchina azzurra. "Io penso sempre che noi giocatori dobbiamo fare i giocatori e quello è il nostro compito, sono situazioni che non possiamo controllare -aggiunge il 'Gallo' ai microfoni di Sky Sport a margine del Basketball Without Borders ad Assago-. Quello che possiamo controllare è quello che facciamo in campo, il nostro lavoro e il nostro obiettivo è quello. Le scelte che vengono fatte sull'allenatore non dipendono da noi". A settembre Gallinari sarà un pilastro della Nazionale agli Europei: "Bisogna sempre sognare in grande, ma poi bisogna andare avanti e lavorare partita dopo partita. In un Europeo tutto può succedere: ogni partita fa storia a sé e giocare in casa con il nostro pubblico deve essere un vantaggio. L'obiettivo iniziale è superare la prima fase: penso che sia un obiettivo raggiungibile".