Ucraina: Salvini, 'parlato in trasparenza con ambasciatore russo e non solo'

01 giugno 2022

Roma, 1 giu.(Adnkronos) - "Salvini ha parlato con l'ambasciatore russo, non una, ma più volte, in trasparenza. Ho incontrato l'ambasciatore turco, cinese, l'ambasciatore ucraino, che è il primo che ho incontrato, sono stato in ambasciata americana, ho incontrato l'ambasciatore francese. Qual è il compito di un politico? Provare a risolvere un problema, portare il suo mattoncino sulla casa della pace". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un filo diretto sui social.