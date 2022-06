Ucraina: Mattarella, 'Italia non ha nemici, lavora per pace, sviluppo, diritti umani'

01 giugno 2022 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "È per me un piacere -unitamente ai rappresentanti delle istituzioni qui convenuti– esprimere, in questa occasione, alla comunità degli ambasciatori accreditati a Roma i sentimenti di amicizia che caratterizzano da sempre i rapporti internazionali della Repubblica italiana. Li ringrazio per l'attenzione e la cooperazione che manifestano e invito a trasmettere questi sentimenti ai rispettivi Governi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto offerto al Quirinale per la Festa del 2 giugno ai Capi missione accreditati in Italia.

"Ho adoperato –non a caso e con un senso di auspicio- il termine comunità per definire l'insieme dei diplomatici presenti in Italia. Con la Costituzione -ha ricordato il Capo dello Stato- l'Italia ha imboccato con determinazione la strada del multilateralismo, scegliendo di non avere Paesi nemici e lavorando intensamente per il consolidamento di una collettività internazionale consapevole dell'interdipendenza dei destini dei popoli, nel rispetto reciproco, per garantire universalmente pace, sviluppo, promozione dei diritti umani. Ci ha spinto e ci spinge il solenne impegno alla rinuncia della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali".