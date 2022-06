01 giugno 2022 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Per il centrocampo la Roma avrebbe messo gli occhi sullo spagnolo Francisco Román Alarcón Suárez, noto come Isco che arriverebbe a parametro zero dopo l'ufficializzazione dell'addio al Real Madrid. La Roma, secondo quanto trapela dalla Spagna, starebbe preparando un triennale per cercare di ingaggiare l'ormai ex Real Madrid.