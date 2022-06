Calcio: Chiellini, 'è come la prima volta, emozione che non finirà mai'

01 giugno 2022 a

Londra, 1 giu. (Adnkronos) - "Questa maglia l'ho sognata; per questa maglia ho combattuto; con questa maglia ho vinto; di questa maglia amo tutto; in questa maglia ho sempre creduto; da questa maglia ho imparato tanto; su questa maglia ho pianto; a questa maglia ho dedicato ogni pensiero; adesso è arrivato il momento di indossarla per l'ultima volta. E come la prima, sarà un'emozione unica. Che non finirà mai". Queste le parole di Giorgio Chiellini, su Instagram, poco prima dell'inizio di Italia-Argentina a Wembley, la Finalissima 2022, sua ultima partita con la maglia della Nazionale.