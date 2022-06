01 giugno 2022 a

Londra, 1 giu. (Adnkronos) - Leo Messi, numero 10 e capitano dell'Argentina è stato premiato come miglior giocatore della sfida tra l'Albiceleste e l'Italia per la Finalissima 2022 tra i campioni del Conmebol e quelli europei. Lo stesso campione del Psg ha poi sollevato la Coppa per la gioia dei tanti tifosi argentini a Wembley.