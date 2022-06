2 giugno: Mattarella rende omaggio ad Altare della Patria

02 giugno 2022 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalle alte cariche istituzionali civili e militari, ha reso omaggio, deponendo una corona d'alloro, all'Altare della Patria, in occasione della Festa della Repubblica. Dopo l'esecuzione del silenzio, la cerimonia è culminata con il passaggio delle Frecce tricolori.

Il Capo dello Stato, dopo aver ricevuto gli onori militari e aver lasciato piazza Venezia a bordo della Lancia Flaminia scoperta, si recherà in via di San Gregorio, per ricevere la presentazione dei reparti schierati per la rivista, quindi assisterà alla tradizionale Parata militare, che ritorna quest'anno dopo la sospensione a causa del Covid, dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali.