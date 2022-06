2 giugno: Bellanova, 'celebrazione non è esercizio retorico'

02 giugno 2022 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Celebrare la Festa della Repubblica a 76 anni dal voto referendario quando, per la prima volta in Italia, parteciparono con forza ed entusiasmo le donne italiane che già nella Resistenza avevano dato il proprio contributo per la liberazione del Paese, è tutto fuorché un esercizio retorico. Non lo è affermare con forza il valore della nostra Carta costituzionale, documento d'identità della comunità nazionale e, insieme, via maestra che ancora vincola forze politiche e sociali. È l'indicazione, tutta da raccogliere, che il Presidente Mattarella ci consegna: un programma esigente da attuare all'insegna dei valori della pace e della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà sociale". Così la viceministra delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, oggi a Lecce dove ha partecipato alla deposizione della corona in Piazza Italia e poi all'evento di consegna delle Onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica.

"Non è esercizio retorico -ha aggiunto- ribadire la necessità e l'urgenza di procedere con senso di responsabilità e sollecitudine, senza tentennamenti, alibi e scorciatoie, alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'intreccio determinante riforme-investimenti, consapevoli del Patto con il Paese, le nuove generazioni, le donne, che il Piano sigla. Né tantomeno lo è confermare il nostro convinto europeismo e la nostra chiara collocazione internazionale e atlantica, perché negoziare la pace non prescinda mai dai valori fondanti della libertà, della democrazia, dal rispetto della volontà delle popolazioni”.