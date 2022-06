Genova: Rixi, 'da presidente Cap lezione democrazia a violenti contro Lega'

02 giugno 2022 a

a

a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Le parole di Danilo Oliva sono una lezione di democrazia. L'intervista al quotidiano 'Repubblica' del presidente del circolo Cap di Genova fa onore a ciò che rappresenta il 2 giugno. Abbiamo posizioni politiche diverse e la ricchezza della democrazia sta proprio nel rispetto delle idee altrui e nel confronto. Poi l'ultima parola spetta sempre all'elettore. Una lezione per quei 30 facinorosi che hanno bloccato con violenza il nostro comizio elettorale: si riempiono la bocca con democrazia, antifascismo, resistenza salvo poi comportarsi come squadristi che colpiscono chi non fa parte della loro cerchia". Lo afferma Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

"Visto che non dubitiamo della presenza ‘pacifica' del consigliere grillino Ceraudo alla violenta manifestazione del 31 maggio, lo invitiamo -aggiunge- a condannare pubblicamente gli atti di intimidazione verbale e fisica di cui è stato testimone che hanno portato a cancellare il comizio della Lega al Cap. Condanna finora non pervenuta sulla stampa, tantomeno sui suoi profili social. Speriamo che la lezione di Oliva possa aiutare anche Ceraudo a ragionare sul fatto che il non intervento di un rappresentante eletto nelle istituzioni davanti a una evidente limitazione della libertà democratica altrui equivale a una forma di connivente partecipazione”.