2 giugno: Bergamini, 'unità baluardo diritti non negoziabili'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “76 anni di democrazia, 76 anni di libertà, 76 anni di diritti. Una scelta coraggiosa che gli italiani, dopo anni difficili, hanno fatto con orgoglio in nome dell'unità e della pace. Valori da preservare, oggi più che mai, a tutela non solo del nostro Paese ma dell'Europa unita. Facciamo di questa unità un baluardo di diritti non negoziabili. Viva la Repubblica! Viva l'Italia!” Lo scrive sui social Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.